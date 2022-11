Haters contro la Lucarelli presente a Ballando con le Stelle malgrado la morte della madre | lei risponde con un tweet

(Di domenica 20 novembre 2022) È morta la mamma di Selvaggia, Nadia Agen. Era ricoverata in ospedale a Milano a causa del Covid ed è stata proprio la giornalista a dare la notizia: “Questa mattina presto mia, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili”. Si scatenano gliper la presenzain trasmissione Ma ieri sera la giornalista era, al suo posto di giurato, nella trasmissione condotta da Milly Carlucci,con le, provocando reazioni degliche si sono scatenati sui social con ...

Non si è fatta attendere la risposta di Selvaggia Lucarelli, che ha approfittato dell'interruzione pubblicitaria per pubblicare una storia al vetriologli: 'Mi dispiace molto non essere ...Non viene perdonato nulla a Selvaggia Lucarelli, nemmeno la partecipazione a Ballando con le stelle nonostante la morte della madre Nadia. Anzi, proprio la scelta di presenziare al programma ...