GF Vip sondaggi | puntata 21 novembre 2022 | ecco il preferito del pubblico

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 20 novembre 2022) Come i telespettatori del GF Vip 7 sanno, a partire da questa settimana, il reality show va in onda solo nella serata del lunedì. Ebbene, ladel 21, si preannuncia ancora più ricca di colpi di scena. In tale occasione si saprà, come di consueto, l'esito del televoto, che attualmente vede in nomination Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Edoardo Tavassi, Luca Salatino e Sarah Altobello. Ilè chiamato ad esprimere la propria preferenza in merito al concorrente che si intende favorire. Il più votato sarà definito ildella settimana e avrà un compito importante. Ad ogni modo, considerando che la scorsa settimana il televoto è stato annullato, è probabile che stavolta ci saranno delle sorprese inaspettate.Gf Vip 7, il ...