Cataclisma in Rai | si ferma uno dei programmi più seguiti dagli italiani

(Di domenica 20 novembre 2022) Un vero e proprioha colpito la programmazione Rai. Il servizio pubblico ha infattito uno deipiù. Nuovo colpo di scena per quanto riguarda il palinsesto televisivo Rai. Infatti in queste ore i vertici del servizio pubblico hanno deiciso di sospendere uno deipiùdal pubblico: tutti i dettagli. L'articolo proviene da Inews24.it.

la Repubblica

Dopo un, un pilota di elicotteri cerca di salvare i suoi cari. Rogue Hostage, ore 21:15 ... I PROGRAMMI IN CHIARO Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, ore 21:25 su1 Serie tv con ...Dopo un, un pilota di elicotteri cerca di salvare i suoi cari. Killer elite, ore 21:15 ... I programmi in chiaro Mina Settembre, ore 21:25 su1 Serie Tv con Serena Grande tratta dai ... L'assalto alla Rai: la "rivoluzione conservatrice" secondo FdI e la destra prenota già la poltrona del Tg1 Un vero e proprio cataclisma ha colpito la programmazione Rai. Il servizio pubblico ha infatti fermato uno dei programmi più seguiti. Nuovo colpo di scena per quanto riguarda il palinsesto televisivo ...