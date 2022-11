Bonaccini | Mi candido alla segreteria | serve una classe dirigente nuova

(Di domenica 20 novembre 2022) "Ho deciso di candidarmidel Partito democratico". Lo ha annunciato il governatore dell'Emilia Romagna Stefano, parlando al circolo Pd di Campogalliano. "Mi è parso giusto dirlo prima di tutto a voi e dirlo qui. Agli iscritti del mio circolo, ai compagni e alle compagne. Agli amici del mio Comune. Sono nato proprio qui e ci ho abitato fino a cinque anni" aggiunge. "Abbiamo tanto da fare e da rigenerare. E non basterà un congresso. Ci aspetta un vera e propria traversata del deserto perché il nostro compito è far tornare il Pd un grande partito popolare, perno di un centrosinistra capace di battere la destra nelle urne alle prossime elezioni". Così Stefanoal circolo di Campogalliano dopo aver annunciato la sua candidaturadem. ...

'Il Pd nasce come grande forza popolare di centrosinistra e questo spazio adesso ce lo andiamo a riprendere noi', ha proseguito. 'Siamo all'opposizione, lo sappiamo bene, e dobbiamo tornare ...Il presidente dell'Emilia Romagna punta su uguaglianza, giustizia sociale, equità e solidarietà. Poi attacca il sistema delle correnti e fa appello ai territori: 'Non avrò il sostegno di molti nel ...Stefano Bonaccini si candida alla segreteria del Pd. Il presidente della Regione Emilia Romagna scioglie la riserva e prova a vincere la corsa per il ...Il governatore dell'Emilia-Romagna rompe gli indugi e dal circolo del suo paese di nascita annuncia che parteciperà alle primarie per la guida del partito. I messaggi sono soprattutto interni: "Non ch ...