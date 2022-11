Amici 22 | anticipazioni del 20 novembre | due alunni lasciano il programma

Leggi su movieplayer

(Di domenica 20 novembre 2022) La decima puntata di22 va in onda oggi 20alle ore 14:00: ecco ledi quello che vedremo22 va in onda oggi, 20, su Canale 5 alle 14:00: siamo arrivati alla decima puntata del. Il talent show di Maria De Filippi è pronto a regalare nuove emozioni agli spettatori. Oggi duelasceranno la scuola. La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie allefornite dall'account TwitterNews siamo in grado di dirvi gli ospiti di oggi pomeriggio. Lo studio del talent accoglierà Fabrizio Moro che si esibirà sulle note di Senza di te, il suo nuovo singolo. A giudicare i ragazzi saranno Dardust, per il canto, e Garrison Rochelle, Irma …