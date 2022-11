Star Wars | Rian Johnson sulla sua trilogia in fase di sviluppo | Voglio che sia unica e originale

(Di sabato 19 novembre 2022) Il registaè tornato a parlare della sua potenzialedispiegando quali caratteristiche cerca di dare al progetto., nonostante Lucasfilm non abbia più confermato o parlato del progetto, sembra essere ancora al lavorosuadi. Il regista, dopo aver realizzato Gli ultimi Jedi, aveva iniziato lodi un altro potenziale film della saga stellare di cui non erano stati svelati i dettagli, oltre al fatto che potrebbe essere il primo capitolo di una storia più ampia. In un'intervista rilasciata a ComicBook,ha ora dichiarato: "Per me quello che è eccitante è adottare quello ...

NerdPool

Il gioco verrà ricostruito con il motore Snowdrop (quello di The Division e di Avatar: Frontiers of Pandora e per il prossimotargato Ubisoft) 'per offrire una grafica e una giocabilità di ...... quello basato sui fumetti della Casa delle Idee si è imposto come uno dei franchise più redditizi e amati di sempre, tenendo testa a saghe storiche come quella die confermandosi sempre ... Perché George Lucas ha davvero iniziato Star Wars con l’Episodio 4 Il regista Rian Johnson è tornato a parlare della sua potenziale trilogia di Star Wars spiegando quali caratteristiche cerca di dare al progetto.Ero esaltato dal vedere la creatività di George Lucas nel mondo del fantasy, dall'avere una storia con potenti maghi, guerrieri con spade, creature straordinarie, che non fossero parte di Star wars".