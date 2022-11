Milinkovic-Savic Juve | i bianconeri credono ancora nell’acquisto del serbo

(Di sabato 19 novembre 2022), il club bianconero non molla la presa e crededi poter arrivare al giocatoreSecondo quanto riportato da Tuttosport, l’affare che porterebbe in bianconero Sergejlontano dalla Lazio sarebbein piedi. Il centrocampistaresta un obiettivo primario in casa, nonostante Lotito sia un osso duro nelle trattative e abbia sparato la richiesta sui 100 milioni. Ma ci sono tre condizioni su cui lavorare. Bisognerà vedere in che forma tornerà Pogba, senza contare il possibile rinnovo di Rabiot e la vetrina Mondiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Svolta importante per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Annuncio su, centrocampista della LazioLa Juventus ha chiuso il 2022 con sei vittorie di fila in Serie A che hanno riportato la squadra bianconera al terzo posto in classifica. Resta l'onta ...- Juventus, trattativa chiusa per 60 milioni. Poi il ribaltone. Ecco cos'è successo con il centrocampista serbo della Lazio La Juve ha avuto in mano davvero. Il centrocampista della Lazio secondo TuttoSport era virtualmente un giocatore bianconero lo scorso agosto per 60 milioni di euro. Un accordo che a quanto sembra era stato trovato ...Milinkovic-Savic Juve, affare ancora vivo quello per il centrocampista serbo che arriverebbe in bianconero a tre condizioni Come riferito da Tuttosport, l’affare che porterebbe in bianconero Sergej Mi ...Svolta importante per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Annuncio su Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio ...