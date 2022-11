Marianella | calci e coltellate a un 16enne | arrestati due coetanei

(Di sabato 19 novembre 2022) Hanno entrambi 15 anni i due ragazziniperché accusati di aver tentato di uccidere un, colpendolo con almeno cinqueal culmine di una lite nel quartiere, a Napoli. Due quindicenni sono statidalla Polizia, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale dei minorenni di Napoli, per

I fatti risalgono al 3 agosto scorso, nel quartiere, quando i due, in seguito ad un litigio, avrebbero aggredito la vittima sferrandoleal volto , con la rottura dell'incisivo. Una lite scattata per futili motivi e poi finita nel sangue. Cinque fendenti al torace e calci e pugni al volto.