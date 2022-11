(Di sabato 19 novembre 2022) La Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha avviato varie azioni per attualizzare il Piano Nazionale Scuola Digitale (). Tra queste ha già lanciato una ampia consultazione per docenti e dirigenti scolastici, proprio al fine di ascoltare e acquisire (al di là di ogni intento strettamente statistico), L'articolo .

Orizzonte Scuola

Call to action eLo sforzo "collettivo" - evidenziato già allora nella presentazione delsul sito istituzionale - acquista oggi nuovo vigore, nell'ambito della massiccia "call to ......(), alla luce dei rapidi cambiamenti in atto e dell'evolversi delle tecnologie digitali. Ha deciso quindi di avviare una consultazione, che si sostanzia nella compilazione di unda ... Il PNSD e il questionario che devono compilare gli animatori digitali Con nota 2028 del 27 ottobre 2022 il MI aveva comunicato alle scuole l’intenzione di coinvolgere i diversi attori del sistema scolastico nell’attualizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ...Per realizzare nel miglior modo possibile le diverse misure del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) il Ministero ha deciso di coinvolgere attivamente i diversi soggetti del sistema scolastico. E co ...