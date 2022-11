Highlights slalom femminile Levi | Coppa del Mondo 2022 2023 Sci alpino VIDEO

SPORTFACE.IT

Il video con glidellogigante maschile di Soelden 2022 , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Marco Odermatt, vincitore della scorsa Coppa del Mondo, domina la prima gara della ...Decisivo ancora una volta unodi Aura Muzzo (studentessa Isef), con assist a un soffio sulla linea di meta. Poi però black out azzurro e compagne con le giapponese che hanno sempre condotto il ... HIGHLIGHTS VIDEO SCI ALPINO slalom femminile Levi, Coppa del Mondo 2022/2023 Segui con la nostra DIRETTA SCRITTA la prima manche dello slalom femminile di Levi: finalmente il circo bianco vede l'esordio delle ragazze per questa stagione.Il primo slalom femminile della Coppa del mondo di sci alpino è in programma per sabato 19 novembre sulle nevi di Levi, in Finlandia. Un secondo slalom è previsto per domenica 20. Il team, capitanato ...