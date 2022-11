Highlights Ruud-Rublev | semifinale Atp Finals Torino 2022 VIDEO

(Di sabato 19 novembre 2022) Ildeglidel match tra Caspere Andrej, valevole per le semifinali delle Atpdi. Sul centrale del capoluogo piemontese partita dominata da parte del norvegese che sbaglia poco o niente, a differenza del suo avversario che dal 2-2 del primo set stacca la spina e in pochi minuti si trova sotto 6-2 4-0. Poi prova a reagire, ma ormai è troppo tardi:chiude 6-2 6-4 e domenica in finale sfiderà Novak Djokovic. SportFace.

Gazzetta

I numeri di Djokovic Controo Rublev, Djokovic andrà a caccia del suo sesto titolo alle ATP Final s che gli consentirebbe di eguagliare Roger Federer. Per il serbo è l'ottava finale nel torneo ...Il russo perde il primo set contro il greco, poi vince 3 - 6 6 - 3 6 - 2. Oraper sognare un posto in finale. Guarda gli ... Atp Finals, Nadal batte Ruud 7-5 7-5: gli highlights Tutto in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti NADAL-RUUD, GLI HIGHLIGHTS - ATP FINALS SU SKY: LA GUIDA TV (Sky Sport) Ne ...Nadal saluta il 2022 con una vittoria. L'ex numero 1 al mondo alle Atp Finals ha la meglio contro Ruud con un doppio 7-5. IL tennista spagnolo evita di chiudere il girone delle Nitto Atp Finals senza ...