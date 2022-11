Grande Fratello VIP 7 | salgono a 6 i concorrenti positivi al COVID | è nato un nuovo focolaio?

(Di sabato 19 novembre 2022)a 6 i casi dità alnella casa del GF VIP 7. Anche Alberto De Pisis è stato contagiato e solo con il tampone odierno è risultato affetto da coronavirus. Nel frattempo continua l’isolamento per Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Vi ricordiamo che anche Pamela Prati è stata contagiata durante la permanenza nella casa, ma è stata eliminata dal gioco e sta affrontando la quarantena a casa sua. GF VIP 7, la reazione deiallatà di Alberto De Pisis “Alberto è andato a fare un tampone e non è più tor, ora ci hanno chiusi in camera per sanificare la Casa. Anche lui è andato”. Queste sono state le parole di Giaele De Dona che hanno permesso di diffondere la notizia in tutta la casa. Edoardo Tavassi ha risposto senza ...

Scoppia definitivamente la linea dei contagi all'interno della casa del Vip 7, è stato ritrovato un nuovo positivo tra gli inquilini. Stamattina la regia ha infatti chiamato a turno tutti i concorrenti per sottoporli al tampone, come fatto di consueto in ...