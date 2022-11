(Di sabato 19 novembre 2022) Con l’imminente inizio dei Mondiali in Qatar il campionato di Serie A si è fermato una settimana fa con la 15° giornata. La pausa durerà fino ai primi di gennaio: il 4 riapriranno le danze alle 12.30 Milan e Sassuolo, rispettivamente contro Salernitana e Sampdoria, mentre ilaffronterà più tardi l’Inter a San Siro. FOTO GETTY –Ilvola indurante la pausa di campionato Fino ad allora i calciatori che non hanno preso parte alla manifestazione nello stato arabo dovranno continuare ad allenarsi affinché non perdano ritmo partita e minutaggio, in attesa di essere raggiunti dai loro compagni. La particolarità di quest’anno, però, è che essendo un Mondiale invernale – il primo nella storia – per molte squadre ci saranno condizioni climatiche avverse. Ecco che molti club hanno scelto ...

Spazio Napoli

... per riassaporare il campo potrebbe ripartire proprio da Dubai, prendendo parte attiva al... Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite ine 3 in co -a giornata. ...Amazon sconta Demon's Souls Remake , l'per PS5 uscita il 19 novembre assieme alla nuova console. Il gioco è acquistabile a 39,99 ...Amazon Photos LINK - 10 Euro selezionando un punto di... ESCLUSIVA – Ritiro Napoli in Turchia, ci sono le date: Spalletti “chiama” Barba, Iaccarino e Spavone La principale società dell'ex campione MotoGp, la Vr46 Racing Apparel, è in utile per oltre mezzo milione di Euro ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...