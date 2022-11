Costanza Caracciolo | mini abito dorato e scintillante | scollatura ipnotica

(Di sabato 19 novembre 2022) Con un look mozzafiato che mette bene in vista le sue magnifiche formeinfiamma non poco il web, la profondafa sognare i fanha steso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

pranza con la mamma, poi si concede una passeggiata tra le vetrine. La pallavolista Paola Egonu è con un'amica ed entra alla Rinascente, prima di firmare gli autografi ai fan in ...Ma anche Guendalina Canessa , Valentina Vignali e. Anche la Lazio ha voluto congratularsi con la coppia . In una nota, infatti, si legge. 'Il Presidente Claudio Lotito a nome di ...Con un look mozzafiato che mette in vista le sue magnifiche forme Costanza Caracciolo infiamma non poco il web, la profonda scollatura fa sognare i fan.E pensare che c'era chi parlava di crisi tra l'ex attaccante e la moglie. Lui fa gli auguri alla figlia e una dichiarazione d'amore alla famiglia ...