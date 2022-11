Chi è Angelina Mango | la nuova concorrente di Amici 22

(Di sabato 19 novembre 2022) Unasi appresta ad entrare nella scuola di22, si chiamae il suo nome è molto noto: di chi si tratta Nella scuola di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Una nuova cantante entrerà nella scuola di Amici. Si chiamaMango, ovvero la figlia del grande cantautore Giuseppe Mango, morto nel ...Proprio per tale ragione il ragazzo ha dovuto affrontare una sfida immediata contro la cantante. Quest'ultima ha vinto la sfida giudicata da Carlo Di Francesco e pertanto Ascanio è stato ...Amici 22: Da non credere, nella scuola è entrata la figlia del noto cantante. Avete visto di chi si tratta I fan non potevano credere ...Angelina Mango, figlia del compianto cantautore, vincerà la sfida contro Ascanio, anche Claudia verrà eliminata da Amici ...