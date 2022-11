Bomba d’acqua nel Cilento | lo sgomento di Strianese e Cirielli

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Le foto ed i video che ci arrivano dal, ed in particolare da Agropoli e Castellabate, ci lasciano senza parole. Forti piogge, esondazione del fiume Testene e di altri corsihanno provocato l’allagamento dei centri urbani”. Lo ha dichiarato il presidente della provincia di Salerno Micheleche anche espresso la sua piena solidarietà solidarietà ai Sindaci di Agropoli, Roberto Mutalipassi e di Castellabate, Marco Rizzo ed a tutte le comunita’ danneggiate. “La Provincia non farà mancare il suo contributo in questo momento difficile” ha conclusooggi al suo ultimo giorno al vertice di Palazzo Sant’Agostino. Domani infatti si voterà per eleggere il nuovo presidente. In corsa Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum, candidato del centro sinistra e ...

Maltempo in provincia di Salerno dove i danni maggiori stanno interessando il Cilento e, in particolare, i comuni di Agropoli e Castellabate: unasi è abbattuta sulla parte meridionale della provincia intorno alle 10.15. Il comando vigili del fuoco Salerno ha effettuato già 30 interventi e 50 chiamate sono ancora in attesa, una ...Tempo di Lettura: 2 minuti Sono immagini spaventose quelle che giungono dal Cilento, in particolare dai comuni di Agropoli e Castellabate dove unasi è abbattuta questa mattina creando non pochi danni e disagi, infatti le strade sono diventati veri e propri fiumi in piena che hanno portato via auto e tutto ciò che hanno trovato sul ...