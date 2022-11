Altobelli | “L’Italia si sta abituando a non giocare i Mondiali”

Leggi su sportface

(Di sabato 19 novembre 2022) “Brasile e Argentina sono le grandi favorite, bisogna metterle sempre tra le nazionali che hanno tante possibilità di vincere. Poi, ci sono sicuramente la Francia, la Germania e, perché no, anche la Spagna, che però mi sembra una selezione meno forte rispetto al passato”. Queste le dichiarazioni di Alessandro, campione del mondo con la Nazionale di Bearzot a Spagna 1982, bomber che aiuto la ‘sua’ Inter a vincere uno scudetto (1979-1980) e due Coppe Italia (1977-1978 e 1981-1982). Un attaccante che aveva un indiscusso fiuto del gol, come pochi anche tra quelli attualmente in circolazione. “Lewandowski ha sicuramente un gran feeling con la porta, lo ha dimostrato alla grande con il Bayern e ora anche con il Barcellona – ammette in un’intervista all’Italpress– C’è poi il Pallone d’Oro Benzema che segna molto, così come un giovane ...