«Alam» | uno spettro si aggira per la Palestina

Il Fatto Quotidiano

... si aggiunge anchescenario marino incantato , quello caratterizzato dalla barriera corallina ... Oltre al vitto e all'alloggio, all'interno di un resort a Marsa, è previsto anche un compenso ...... dove trascorrere 4 giorni di total relax sulla costa di Marsa, famosa in tutto il mondo per ... Luxor èdei simboli dell'Egitto, incipit entusiasmante di un itinerario che prosegue nella ... Marsa Alam, dove il Sahara e il Mar Rosso s’incontrano Marsa Alam è conosciuta in tutto il mondo per le spiagge dorate ... ospitalità davanti ad un bicchiere di tè alla menta fumante, significati autentici in uno spazio che sembra non avere confini. Una ...Il racconto del proprietario. Il titolare pensa ad uno sbaglio o a qualcuno entrato per dare un’occhiata: «Capita spesso, magari guardano oppure capiscono solo dentro che non era il tipo di merce che ...