Viola Park pronto a marzo | ' Noi ci siamo | ma Comuni in ritardo su opere | parcheggi e tram'

Il viaggio de 'La Nazione' nella struttura di Bagno a Ripoli: 250 operai al lavoro ogni giorno. Barone: 'Difficile investire in Italia' e sul nuovo Franchi 'sappiamo ancora troppo ...... il quale ha avuto modo di parlare di alcuni dei piu importanti temi in casa: dalal futuro. Queste le sue parole: 'Bisogna stare sul pezzo, io ci sto e tra quattro mesi siamo pronti ...dal Viola Park al futuro. Queste le sue parole: «Bisogna stare sul pezzo, io ci sto e tra quattro mesi siamo pronti ad aprire il Viola Park, ma come facciamo senza opere di urbanizzazione (soprattutto ...Joe Barone ha rilasciato un'intervista all'interno dell'edizione odierna de La Nazione riguardo il Viola Park e non solo. Queste le sue parole: "Bisogna stare sul pezzo, io ci sto e tra quattro mesi ...