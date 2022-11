Traffico Roma del 18-11-2022 ore 12 | 30

... ha permesso di aggiornare le mappe con oltre 4.000 km di strade chiuse durante le gare ma anche di aggiungere parcheggi o informazioni in tempo reale sul. In Italia c'è AS, la prima ......in via Durazzo IN UN CONDOMINIO, due cinesi uccise nel quartiere Prati nella Chiesa di Nereo e Achilleo Milano, l'ultimo saluto a Luca Marengoni Intercettazioni shock Rete di scafisti e...In Italia c'è già la collaborazione con Aeroporti di Roma o anche con la Città di Milano che da una parte cercano in tempo reale di informare e migliorare le condizioni del traffico sull'aeroporto e ...“Non ho mai nascosto che considero il termovalorizzatore, nel contesto delle nuove tecnologie, una possibile soluzione alla chiusura del ciclo dei rifiuti e considero l’autonomia di Roma un elemento .