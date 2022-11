Roma | mercato | spunta Ito

(Di venerdì 18 novembre 2022) . Consigliato da Nakata, che nella Capitale ha vinto l’ultimo scudetto giallorosso, Hiroki Ito, difensore centrale mancino dello Stoccarda, è uno dei profili valutati da Tiago Pinto e da Mourinho: la velocità nelle chiusure e l’abilità nel gioco aereo le caratteristiche di Ito che era stato preso per la formazione dell’Under 21 dello Stoccarda ed è approdato presto tra i grandi, in Bundesliga, diventando titolare inamovibile. Ipotesi di accordo sui 5-6 milioni, e intanto lapotrebbe sondare il terreno andando in tournée proprio nella patria di Ito. L'articolo proviene da Italia Sera.

Oggi il suo procuratore, James Featherstone , ha detto: " Lanon ha un'opzione automatica sul rinnovo ". Vero, ma non è una novità. Perché è Smalling ad avere diritto, a determinate condizioni, ... Napoli-Roma, duello-mercato per un regista | Mercato La Roma potrebbe fare un nuovo tentativo per Frattesi nel mercato di gennaio, magari rimettendo sul piatto contropartite tecniche come Volpato o Bove. Ma i giallorossi non sono gli unici interessati ...Davide Frattesi si propone come uno dei giocatori più in vista per il prossimo mercato di gennaio. Già cercato con insistenza dalla Roma nella scorsa sessione estiva, i giallorossi hanno intenzione di ...