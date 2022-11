Qatar 2022 | UFFICIALE | Orsato arbitra Qatar Ecuador

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il fischietto italiano Danieleè stato designato perre la gara inaugurale dei Mondiali intraedDanieleè l’arbitro designato per, gara inaugurale dei Mondiali in. Calcio d’inizio fissato per domenica alle 17 italiane. Per il direttore di gara di Schio però è una notizia agrodolce. Perché, tradizionalmente, chi dirige la gara inaugurale non viene poi nuovamente impegnato per dirigere la finale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

