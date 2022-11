Pimenta | «Haaland e Mbappè tra i migliori | Donnarumma felice E Pogba…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Rafaela, potente agente che ha raccolto l’eredità di Mino Raiola, ha parlato in un’intervista esclusiva alla GdS Rafaela, potente procuratrice, ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. PARLARE DI MERCATO – «Volentieri. Sono curiosa di scoprire cosa accadrà a gennaio con il Mondiale a metà stagione. Di sicuro ci saranno degli innamoramenti per i giocatori che si metteranno in mostra. Ma potranno cambiare subito maglia? Magari ci sarà la corsa a prenotarli per l’estate». POGBA – «Paul è stato invitato dalla Francia in Qatar, ma ha deciso di andare a farsi visitare a Pittsburgh e restare a lavorare durante le vacanze. Dopo l’amarezza per questo Mondiale mancato e per l’apporto che non ha potuto dare alla Juventus vuole recuperare il tempo perduto. Quindi niente svaghi, ma solo tanto lavoro per tornare il più in ...