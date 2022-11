Pd | D' Alema | Ecco perché sono sotto choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) "Mi sembra che il Pd sialo shock della sconfitta elettorale. Sembra un po' più oggetto che non soggetto di azione politica". Lo afferma Massimo D', oggi a Napoli, in occasione della presentazione del libro di Goffredo Bettini 'A sinistra. Da capo'. Poi aggiunge: "Il concetto di irriformabile non esiste - riferendosi ai dem -. È una forza politica importante, ha un ruolo di governo in tante città italiane, rappresenta una tradizione importante a cui mi sento legato, spero che sappiano trovare il cammino".