Agenzia ANSA

Avvio di seduta sui mercati telematici in marginale rialzo per l', che sale dello 0,1% a 1.766 dollari l'oncia. . 18 novembre 2022Anche il programma proposto fa ben sperare in un avvio di carriera al fulmicotone:il ... Ha partecipato con successo a numerosi concorsi culminati nella vittoria del primo premio e medaglia d'... Oro: apre in lieve aumento a 1.766 dollari l'oncia - Economia (ANSA) - MILANO, 18 NOV - Avvio di seduta sui mercati telematici in marginale rialzo per l'oro, che sale dello 0,1% a 1.766 dollari l'oncia. (ANSA). In arrivo il primo di due aggiornamenti del mondo ...Il prezzo dell’Oro ste estendendo la fase di lateralità dopo l’impressionante rally dell’ultima settimana, ondeggiando intorno ai 1.760 $ durante sessione europea. Trepida attesa per l’incontro tra Bi ...