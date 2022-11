Non discutiamo delle norme | scendiamo in piazza contro la Meloni Zingaretti fuori controllo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il Partito democratico non può fermarsi a discutere "virgole" scritte nello statuto. Ma dovrebbe andare ine davanti agli ospedali e "dire che la destra è una vergogna" e manifestare "la vergogna dei no-vax nei reparti ospedalieri". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, a margine di un inorganizzato a Bologna da due circoli del Pd. "Il Pd non deve solo pianificare la sua discussione, ma da domattina dovrebbe stare nelle piazze - ha spiegato-. Dall'annuncio dei no-vax che tornavano nelle corsie degli ospedali dovevamo stare davanti a tutti gli ospedali italiani e dire che la destra è una vergogna. Visto che non l'abbiamo fatto, unacose belle che ...

Liberoquotidiano.it

... o forse petabyte, exabyte ecco,importa quanti siano, tutti questi datiballano nelle ... Di questo e molto altrocon Martina Colasante , Government Affairs & Public Policy Manager ...L'altruista " nella forma "positivista" in cui nequi "è né buono né cattivo; semplicemente è cosciente che l'interazione, la collaborazione e la solidarietà tra essere umani è ... Zingaretti: "Non discutiamo delle norme, scendiamo in piazza contro la Meloni" ra poco meno di 48 ore inizierà il Mondiale di calcio in Qatar. Ha fatto e sta facendo discutere la scelta da parte della FIFA di far ospitare il torneo da un paese che ha una visione distorta del ...Bologna, 18 nov. (askanews) - Il Partito democratico non può fermarsi a discutere "delle virgole delle norme" scritte nello statuto. Ma dovrebbe andare in piazza e davanti agli ospedali e "dire che la ...