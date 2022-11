Nitto ATP Finals | un doppio misto speciale | il futuro dello sport per tutti

... ha giocato insieme a Gabriele Piraino, il giovane mancino torinese che ha fatto da sparring partner per gli allenamenti dei campioni alleFinals. Dall'altra parte della rete Edgar Scalvini,...Novak Djokovic, a due vittorie dal record di sei trionfi alleFinals di Roger Federer e dal diventare il campione piu' anziano nella storia del torneo gioca con se stesso e per la storia. E'...L'esempio di una nuova frontiera. Un messaggio di inclusione potenzialmente rivoluzionario. Il campo di allenamento allestito nel foyer ...Le parole in conferenza stampa del serbo dopo la sofferta vittoria contro Daniil Medvedev, ottenuta al tie-break del terzo set ...