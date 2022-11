Malumore nell’Aia | Trentalange convoca una riunione che si trasforma in monologo CorSport

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nel mondo arbitrale c’è fermento. L’Aia è alle prese con il caso Rosario D’Onofrio, il procuratore capo arrestato la scorsa settimana per traffico internazionale di droga. Sembrava che nessuno conoscesse i suoi precedenti, ma iniziano a cadere le prime teste: ieri è stato rimosso dall’incarico il presidente della sezione di Cinisello Balsamo, quella a cui appartiene D’Onofrio. E’ risultato che sapesse. Sarà l’unico? Intanto il Corriere dello Sport, con Edmondo Pinna, racconta di unata ieri dal presidente dell’Aia,, con tutte le sezioni e comitati regionali. Un totale di 227 persone circa riunite su Zoom dal numero uno dell’Aia che però non ha concesso alcun contraddittorio, monopolizzando lacon un suoche non è piaciuto agli arbitri. Molti di loro non ...

