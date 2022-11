Lazio | Romero | «Juve? Quando Sarri mi ha detto che sarei partito titolare mi sono emozionato»

Commenta per primo Èday in casaoggi. Il giovane talento biancoceleste compie oggi diciotto anni. Pioggia di auguri per lui sui social ufficiali del club, sotto le foto dei festeggiamenti con i compagni ...ROMA - Lukamaggiorenne, il baby argentino festeggia 18 anni in casa. Festa con i compagni a Formello e torta biancoceleste. Ai microfoni del canale ufficiale del club, Luka ha raccontato la sua ...L’attaccante biancoceleste Luka Romero è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, nel giorno del suo 18° compleanno. “Grazie a tutti per gli auguri. Oggi pomeriggio ci sarà ...È Romero day in casa Lazio oggi. Il giovane talento biancoceleste compie oggi diciotto anni. Pioggia di auguri per lui sui social ufficiali del club, sotto le foto dei festeggiamenti con i compagni ...