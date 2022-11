Kvara | «Perché l’esultanza di Curry? Rispondeva così a chi diceva che non avrebbe vinto il titolo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 novembre 2022) È online il documentario realizzato qualche mese fa a Napoli su Khvichatskhelia, da una troupe georgiana prodotto da Gt e Crocobet, regional partner del Napoli Documentario sutskhelia «I tifosi del Napoli mi incoraggiano e mi supportano tantissimo, quando mi incontrano vogliono foto, autografi, mi riempiono di calore ed affetto. Sentotanto amore che devo fare in modo da restituirlo quando gioco di fronte a loro allo stadio. Faccio di tutto per renderli felici, è una grande responsabilità. Non cammino molto spesso per la città, i tifosi sono innamorati dei calciatori in generale, e non solo nei miei confronti. È la prima cosa che ho notato al mio arrivo a Napoli. Vivono di calcio, non importa l’età: possono avere 70 anni, uomini o donne, tutti sanno tutto sul calcio. Anche durante la partita, quando rientriamo negli ...