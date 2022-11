"Il killer di Prati Vi dico come trovarlo . Potrebbe aver colpito in passato"

"Si può pensare a un'unica mano assassina ma senza per forza aprire all'idea di un serial", ... Dottor Carcano, cosa ne pensa dei tre omicidi accaduti a Roma"Siamo nelle prime ore del ...Il suo nome è Viviana , ha 35 anni, è italiana, e il suo silenzio è quello di una delle decine di prostitute che popolano, il quartiere più amato da una certa borghesia romana, troppo chic per ...nel quartiere romano di Prati. Non si esclude al momento la pista che lega il duplice omicidio all’uccisione, nella stessa mattina, di una transessuale a circa un chilometro dal condominio. Si ...Due cinesi e una colombiana, trovate ormai cadaveri tra le 11 e le 13, in pieno giorno, nel signorile quartiere Prati. Le prime due vittime sono ... che si fa largo tra gli investigatori è che il ...