Grande Fratello Vip | Antonino Spinalbese si sta innamorando di Oriana | Provo qualcosa di più

Guendalina Tavassi è tornata all'attacco contro una delle concorrenti della settima edizione delVip . Questa volta non si tratta di Antonella Fiordelisi, ma dell'influencer Oriana Marzoli che nelle ultime ore si è resa protagonista di un duro confronto nella Casa di Cinecittà con ...L'MX Anywhere 3 di Logitech è ilminore dell'MX Master 3, uno dei migliori mouse in circolazione. È più piccolo, progettato ...uno dei principali componenti mancanti del mouse più: la ...Antonino Spinalbese vuota il sacco e rivela che cosa c'è stato tra lui e Oriana al Grande Fratello VIP Nella casa del Grande Fratello VIP 7 c’è profumo di nuove relazioni. Nelle ultime ore, Antonino ...Sappiamo che la percezione che hanno i concorrenti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 7 è molto diversa da quella che il pubblico in studio o sul web. Alcuni vipponi, infatti, potrebbero ...