Fra Bari ed Andria sequestri di beni ad imprese e di due siti internet In due distinte operazioni della Guardia di finanza

(Di venerdì 18 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla procuraRepubblica presso il tribunale di: I Finanzieri del Comando Provinciale distanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo avente per oggetto le disponibilità finanziarie di due società a responsabilità limitata, con sede a, per un valore complessivo di circa 200 mila euro, quale profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2017. Il decreto di sequestro preventivo – emesso dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta di questo Ufficio giudiziario (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessitasuccessiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) – costituisce l’epilogo di indagini di polizia ...

