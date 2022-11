Fiumicino si aggiudica per la prima volta la qualifica di “Città che legge” 2022-2023

Il Faro online

Fab Superstar Awards Winners Star Team Asia Pacific - Back of House: Cairns Airport Operations Team, HMSHost International Star Team Europe - Back of House: Eataly Team, Autogrill, Rome...Nella medesima opera Annabella Calabrese siil premio come migliore attrice protagonista ...fai da te " di Antonio Losito e il filmato degli studenti dell'Accademia MTDA di, " Il ... Fiumicino si aggiudica la qualifica di "Città che legge" 2022-2023 Montino: "Non è la prima volta che il maestro gelatiere di Lenci in darsena conquista premi prestigiosi in Italia e all'estero per le sue indubbie capacità nel creare gusti sempre nuovi" ...Con il gelato al pinolo doc di Fregene il maestro gelatiere di Fiumicino, Vincenzo Lenci, ha vinto lo «Sherbeth Festival 2022», il concorso internazionale sul gelato artigianale giunto alla 14esima ...