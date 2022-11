F1 Gp Abu Dhabi | Perez | “Sessioni diverse ma abbiamo un buon passo gara”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) “È andata bene, sono state duemoltotra mattina e pomeriggio,esplorato varie soluzioni per trovare il bilanciamento, credo che in generaleabbastanza informazioni”, ha detto Sergioal termine delle seconde libere del Gran Premio di Abu. “Questa mattina è stata più complicata per le temperature rispetto al pomeriggio – ha aggiunto il messicano della Red Bull -. Siamo competitivi sulla simulazione, ma dobbiamo trovare qualcosa per la qualifica. Noi la macchina da battere? Vedremo domani e soprattutto domenica, peròun bel”. Weekend importante per, che si trova in lotta per la seconda posizione nella classifica piloti con ...