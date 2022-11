E' Lunelli l'imprenditore dell'anno. Premio Ey al patron delle Cantine Ferrari. Gli altri riconoscimenti

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 18 novembre 2022) Matteo Bruno, Amministratore Delegato del Gruppo, è il vincitore nazionale della XXV edizione delEY® per l’impegno nel portare l’eccellenza italiana in tutto il mondo, affrontando il percorso di crescita di un’impresa familiare e radicata nel territorio, con coraggio e costante impegno nella ricerca della qualità e della cura per il dettaglio, valorizzando al meglio i talenti, tra tradizione, innovazione e sostenibilità.Il Gruppocomprende realtà comeTrento, leader in Italia per le bollicine metodo classico, la grappa Segnana, l’acqua minerale Surgiva, i vini fermi di Tenute, il Prosecco Superiore Bisol1542 e l’iconica cedrata Tassoni, e opera con l’obiettivo di creare un polo di ...