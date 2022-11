Cripto | il clamoroso crack di Ftx | cosa è successo e cosa può succedere

Leggi su italiasera

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – La scelta delle persone può aiutare a descrivere, se non a cambiare, il corso della storia. Il nuovo ceo di Ftx, John J. Ray III, è lo stesso uomo a cui fu affidata, 21 anni fa, la gestione del fallimento della Enron. Allora era finanza tradizionale, oggi è industria. In comune ci sono i meccanismi perversi che si innescano quando si arriva a una bancarotta che colpisce creditori, investitori e manager e spazza via quel legame minimo di credibilità e fiducia che è il presupposto di qualsiasi transazione, di qualsiasi titolo, di qualsiasi asset, fisico o virtuale che sia, a cui attribuire un valore economico. Il tentativo di ricostruire quello che èserve anche a cercare di capire quello che potràora. Le rassicurazioni via Twitter del fondatore Sam Bankman-Fried appartengono già ...