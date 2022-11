CONCERTI A NEW YORK E BOSTON PER L’ABRUZZESE FRANCESCO MAMMOLA

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nella top ten dei migliori virtuosi del mandolino, sarà in tour con il chitarrista campano Alfonso Brandi L’AQUILA – Imminente la partenza per gli Stati Uniti del musicista abruzzese, virtuoso mandolinista tra i migliori dieci al mondo, che già a 33 anni può vantare circa 500in Italia e all’estero (in templi della musica, come a Londra, Berlino, Vilnius, ed altri) o in luoghi di significativo prestigio, quali la Santa Sede, Expo 2015, i Musei vaticani, o al Quirinale alla presenza del Presidente Sergio Mattarella. Ricco il palmares dei riconoscimenti, tra i quali il Premio Abbado, che fanno del M°, docente al Conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila, uno dei solisti di mandolino più ricercati e ambiti. Denso il programma deiche si svilupperà tra New ...

