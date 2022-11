Bonus tv-decoder

Indice 1 Bollette della luce e2 Azzeramento Iva sui beni di prima necessità 3 Tregua fiscale 4 Amazon Tax 5 Cuneo fiscale 6 Premi di produzione 7Tv e8 Flat Tax 9 Reddito di ...... è quella di stanziare per il 2023 ulteriori 100 milioni di euro da erogare con lo stesso meccanismo a doppio binario previsto fino a pochi giorni fa: unTV/da 30 euro (50 sui...A quanto pare, il Governo potrebbe rifinanziare anche nel 2023 il bonus TV per il passaggio al digitale terrestre DVB-T2.Tra le misure per le imprese dovrebbe passare il rifinanziamento delle agevolazioni della Nuova Sabatini - ancora non si sa con quale dote - che ...