Anche l' Europa è pronta a piegarsi al business del cibo sintetico

(Di venerdì 18 novembre 2022) Per la prima volta negli Stati Uniti è stata autorizzata per il consumo umano la «carne» in provetta. A darne notizia sono Coldiretti e Filiera Italia dopo l'annuncio della Food and Drug Administration (Fda) di aver approvato un prodotto a base di carne ottenuto da cellule animali proposto dalla Upside Foods, un'azienda che produce «pollo»raccogliendo cellule da animali vivi che vengono moltiplicate in un bioreattore. Si tratta - sottolineano Coldiretti e Filiera Italia - della prima autorizzazione al consumo umano di cibi in provetta rilasciata dall'Autorità alimentare statunitense che rischia di aprire la strada a scenari preoccupanti. Fondata nel 2015 come prima azienda al mondo di carne in provetta Upside Foods, con sede a Berkeley, in California, produce «carne», «pollame» e «frutti di mare» sintetici ed ha raccolto fondi per un totale di 608 milioni di ...