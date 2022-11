Amichevoli 2022 23 | la Serbia domina contro il Bahrain | termina 1-5

(Di venerdì 18 novembre 2022) Lacala la cinquinailnell’amichevole pre Mondiale,1-5 la sfida alNational Stadium. A sbloccare il match ci pensano i serbi all’ottavo minuto: è Tadic a calciare una perfetta punizione dal limite direttamente sotto il sette alla destra del portiere. Il pareggio arriva poi qualche minuto dopo grazie ad un rigore concesso dal direttore di gara: Hilal calcia centralmente spiazzando Milinkovic-Savic. Nella seconda frazione continua il dominio della Nazionale di Stojkovic: a far ritrovare il vantaggio è ancora l’attaccante numero 10 al 50esimo, è poi Vlahovic ad allungare il risultato sull’1-3, ricevendo bene in area un piccolo passaggio e infilandolo in porta. A chiudere il match sulla manita sono poi le reti di Djuricic all’87esimo e Jovic al 50esimo. ...

Mondiali, le amichevoli di oggi delle squadre a Qatar 2022 La Serbia cala la cinquina contro il Bahrain nell'amichevole pre Mondiale, termina 1-5 la sfida al Bahrain National Stadium. A sbloccare il match ci pensano i serbi all'ottavo minuto: è Tadic a ...Il Belgio cade contro l'Egitto nell'ultimo test prima di volare in Qatar per disputare il Mondiale. Nell'amichevole disputata al Jaber Al-Ahmad International Stadium di Kuwait City i Diavoli Rossi ...