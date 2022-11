Ultime Notizie – Menia Fdi presenta ddl | “scriviamo in Costituzione che italiano è la lingua ufficiale”

(Di giovedì 17 novembre 2022) In Senato spunta un ddl costituzionale,to da Roberto, di Fratelli d’Italia, con l’obiettivo di portare inlaitaliana, prevedendo di aggiungere all’articolo 12 della Carta (“La bandiera della Repubblica è il tricolore: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”, il seguente testo: “L’è ladella Repubblica. Tutti i cittadini hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla”. Una iniziativa, quella a firma di, che ha già proposto in questa legislatura un altro ddl per il ‘Ripristino della festività nazionale del 4 novembre’. “L’Italia – spiega all’AdnKronos il senatore di Pieve Di Cadore – è uno dei pochi paesi occidentali in cui la ...

Sky Tg24

È quanto emerge, come si apprende, dalle riunioni delleore in vista del Cdm di lunedì, in cui è atteso il varo della legge di bilancio. L'esecutivo sta ragionando sulla possibilità di una ...LELa digitalizzazione dei canali di vendita nel Fashion & Luxury continua a crescere, ma nel 2025 oltre il 70% dei ricavi dei protagonisti del lusso sarà comunque generato da circuiti offline. Nel ...La ricerca di rinforzi da parte del Palermo in vista del mercato invernale passa anche per Monza. Con la riapertura delle trattative il club rosanero starebbe pensato di tornare alla carica per un ...