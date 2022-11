Ultime Notizie – Basta violare lo statuto del contribuente | va inserito in Costituzione

(Di giovedì 17 novembre 2022) Troppe deroghe allodel, è arrivato il momento di inserirlo nella, per evitare “che l’interesse fiscale prevalga sulle garanzie del cittadino”. Lo chiede la Lega, con una proposta di legge costituzionale presentata alla Camera, primi firmatari il presidente della commissione Attività produttive, Alberto Gusmeroli, e il capogruppo, Riccardo Molinari. Concretamente il Carroccio punta a modificare l’articolo 53 della Carta (“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”), aggiungendo un ulteriore comma, in base al quale “la legge definisce lodei diritti del, che costituisce l’ordinamento generale tributario e regola i rapporti tra i ...

Sky Tg24

Ha saltato lepartite di qualificazione perché alla corte di Mancini ma per lui l'azzurro ... Leggi i commenti Calcio: tutte le17 novembre 2022Una "campagna malevola mirata al furto di utenze Instagram attraverso tecniche di Social Engineering" è stata rilevata nelleore dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale attraverso il Csirt (il Team di risposta in caso di incidenti). Come contromisure si suggerisce di non inviare codici ricevuti sui propri ... Migranti, riunione straordinaria ministri Interni Ue il 25 novembre. DIRETTA Sono stati ufficializzati i nomi degli artisti che accompagneranno il pubblico nell'attesa dei tre grandi concerti italiani di Bruce Springsteen and The E Street Band. (ANSA) ...La decisione dell'All England Club dopo le proteste delle tenniste durante l'ultima edizione: con le mestruazioni la tradizionale divisa completamente ...