Tale e Quale Show 2022 | TvBlog svela il vincitore del torneo

Leggi su isaechia

(Di giovedì 17 novembre 2022) Andrà in onda domani sera la finalissima di, ovvero ildei campioni. In gara ci saranno Antonino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò. A loro si aggiungeranno i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Pochi minuti fahato ildella finalissima: Stando a quanto ci risulta, a trionfare è stato Antonino Spadaccino nei panni di Marco Masini. Al secondo posto Valentina Persiaa Gabriella Ferri. Medaglia di bronzo per Andrea Dianetti nelle vesti dei Måneskin e per Gilles Rocca in versione Franco Califano. A seguire Francesca Alotta-Mia Martini e Deborah ...