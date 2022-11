Sophia Kianni | la nuova Greta | più bella e meno ribelle

(Di giovedì 17 novembre 2022) Addio alla vecchia bambina con l’impermeabile giallo, è il momento dellaragazza/attivista che di certo conta – anche - sul fisico per attirare attenzione e interesse. Solo sulla causa ambientale? Ai posteri l’ardua sentenza. Fuoridunque, dentro: per l’esattezza,, ventenne americana di origini iraniane, un account instagram simile a quello di Chiara Ferragni, un aspetto che è quanto di più lontano possa esserci dalla piccola svedese ormai passata di moda (Thunberg ha rifiutato di parlare alla Cop 27 di Sharm, definendolo “ambientalismo di facciata” e possiamo dire che non se ne è sentita la mancanza), fondatrice di “Climate cardinals”, organizzazione no-profit basata sul lavoro di volontari-traduttori che diffondono informazioni sul clima a livello globale. Martedì ha ...

