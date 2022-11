Questa non è la polizia tedesca che picchia un manifestante contro il caro energia

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il 22 ottobre 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che ritrae un agente, durante un’azione di, immobilizzare un uomo a terra e colpirlo più volte con pugni e gomitate. Le immagini sono accompagnate da un testo in cui si afferma che la scena si sarebbe svolta a ottobre 2022 a Berlino, in Germania, e che mostrerebbe «l’utilizzo della forza da parte dellafederalei manifestanti durante una protestal’aumento dei prezzi dell’». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non mostra la repressione violenta delle forze dell’ordine tedesche a Berlino di una protestal’aumento dei prezzi per l’attuale crisi energetica. Il video originale è stato registrato nei pressi del Millerntor ...

