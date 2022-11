Qatar 2022 | i convocati della Serie A

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 17 novembre 2022) Quali giocatori diA hanno ricevuto la convocazione per? Diverse le compagini che hanno visto partire i propri atleti verso l’Asia. Un campionato del mondo che per la prima volta si terrà in pieno autunno, una situazione inedita per il calcio. Inutile negare che nel 2023 inizierà un nuovo campionato, con i valori mostrati fin qui che potrebbero svoltare. , prima parte Atalanta Joakim Maelhe (d, Danimarca) Marten De Roon (c, Olanda) Teun Koopmeiners (c, Olanda) Mario Pasalic (c, Croazia) Bologna Lukasz Skorupski (p, Polonia) Michel Aebischer (c, Svizzera) Cremonese Johan Vásquez (d, Messico) Empoli – Fiorentina Nikola Milenkovic (d, Serbia) Szymon Zurkowski (c, Polonia) Sofyan Amrabat (c, Marocco) Nico González (a, Argentina) Luka Jovic (c, Serbia) Inter André Onana (p, Camerun) Stefan De Vrij (d, ...