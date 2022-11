Puntare sulla ricerca e lo sviluppo sia fondamentale per crescere e affermarsi sempre più

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 novembre 2022) Le Fonti Awards, GBS riceve il premio dell’anno Un riconoscimento di assoluta rilevanza per l’azienda GBS (Global Medical Service), guidata da Giovanni Lombardo, che nel corso della manifestazione “Le Fonti Innovation Awards 2022” è stata premiata come Eccellenza dell’Anno “Innovazione & Leadership in Diagnostica per Immagine” nella categoria healthcare e pharma. L’evento di carattere internazionale che mira a premiare le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l’alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo. Oltre che per l’innovazione e la leadership. L’evento rappresenta sia un momento di premiazione ma anche un momento di approfondimento, confronto e dibattito: numerosi sono i momenti televisivi che vedono coinvolti top lawyers e Ceo, pronti ad affrontare temi di attualità ...