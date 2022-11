Meloni con la figlia al G20 | l’attacco di Colombo | “Certi bambini in top class per Bali | altri in fondo al mare” E Myrta Merlino lo riprende

(Di giovedì 17 novembre 2022) Bufera sulla frase pronunciata ieri da Furionella trasmissione “L’aria che tira” (La7). Il nodo del dibattito è la politica del governoin materia di immigrazione, posizione sulla qualeesprime durissime critiche. Poi conclude: “Viviamo in una Repubblica in cui aspetta la toppere adspetta ildel, economy, come viene raccontato dal ministro dell’Interno al Paese: ‘State tranquilli, li affonderemo’. Questo è praticamente il messaggio del nostro ministro dell’Interno”. Non ci sta la conduttriceche si dissocia: “Onestamente non darei nessuna colpa né alla ...

La mamma può lavorare allo stesso tempo: ed è esattamente quello che ha fatto Giorgia'. Poi,grande ironia: 'E poi, quante volte i vostri genitori vi hanno detto: 'Andiamo a Bali'. A me ...E questo non è colpa di. Ci auguriamo che il governo in carica ce la faccia a difendere gli interessi nazionali. Certo, in EuropaDraghi a Palazzo Chigi l'Italia era più forte di oggi.Giorgia Meloni rientra trionfante da Bali “è stato un successo e non era scontato” annuncia “siamo riusciti a fare una dichiarazione congiunta sull’Ucraina, c’è un riavvicinamento dell’Occidente con i ...Non avevo la possibilità di portare con me la figlioletta, ma se Giorgia Meloni questa possibilità ce l’ha, perché non dovrebbe approfittarne