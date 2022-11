Futuro in bilico per un continente

Calciomercato.com

...speranza o quasi L'ennesimo colpo di scena all'orizzonte getta però sinistri presagi suldi ... sembra che il franchise sia ancora una volta income tra l'altro in modo infausto ...Ed è di poche ore fa la notizia che anche in Arizona, uno degli stati più ine in cui i ... Ma penso che avremo scelte migliori in". Altri hanno detto chiaramente che potrebbe essere una ... Chelsea: in bilico il futuro di Mendy | Mercato La prossima estate, la Juventus deve ragionare sul futuro di Di Maria; la società sembra aver già individuato il sostituto.L'Inter punta a completare la rosa di Inzaghi a gennaio, ma ha già iniziato a pianificare le strategie per la sessione estiva del mercato ...